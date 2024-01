Gazzetta - Zielinski è un caso: la decisione per la Supercoppa

L’accordo, però, non è stato trovato e adesso non c’è più tempo: Zielinski tra qualche settimana sarà libero di firmare per un’altra squadra (Inter?)

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Zielinski è un caso, ma in Supercoppa giocherà. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a riassumere il momento del centrocampista polacco: "L’emblema di tutto è il caso Zielinski, rimasto irrisolto dopo l’estate, fino a diventare un problema di gestione. Nessun dubbio sull’affidabilità e la professionalità del centrocampista polacco, tantomeno sul suo attaccamento a maglia e città. Ma il mancato rinnovo resta un elemento di rottura da tenere in forte considerazione da qui a fine anno e sta indubbiamente influendo sul rendimento assolutamente insufficiente. In estate aveva rinunciato ai fantamilioni degli arabi pur di rimanere a Napoli. L’accordo, però, non è stato trovato e adesso non c’è più tempo: Zielinski tra qualche settimana sarà libero di firmare per un’altra squadra (Inter?): un danno economico, certo, ma ora conta di più l’aspetto tecnico. Cambierà qualcosa?".