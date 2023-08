Gazzetta - Zielinski ha detto sì agli arabi: convinto anche lui da un ingaggio monstre

Piotr Zielinski dice sì ai milioni arabi: il polacco si è convinto e ha accettato l’offerta dell’Al Ahli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski dice sì ai milioni arabi: il polacco si è convinto e ha accettato l’offerta dell’Al Ahli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il tormento dell’anima complica anche la persona più essenziale. Piotr Zielinski, alla fine di una lunghissima riflessione caratterizzata da continui ripensamenti, ha detto sì all’Al Ahli, togliendo tutti dall’impasse. I fasti promessi dai club arabi hanno soggiogato anche il polacco, che mai aveva messo i soldi al primo posto nei ragionamenti sul proprio futuro.

L’offerta dell’Al Ahli, tuttavia, era sempre stata troppo considerevole per non essere valutata a dovere: un contratto di tre o quattro stagioni (più probabile quest’ultima opzione) a 15 milioni annui. Da un punto di vista economico era fin da subito ineccepibile e infatti è stata presto riconosciuta come valida".