Gazzetta - Zielinski ha scelto l'Inter: presto verrà stilato contratto da firmare

TuttoNapoli.net

Piotr Zielinski ha in mano una proposta dell’Inter che presto potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. Ovvero un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione.

Nulla che sia stato avvicinato al momento da nessun altro club, né dal Napoli con una proposta di rinnovo né dalla Juventus, che è stata più volte accostata al polacco non fosse altro che per la presenza del d.s. Giuntoli. L’Inter si sente in pole position. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.