Gazzetta - Zielinski non rinnova (ancora) e c'è l'ombra della Lazio a gennaio

Piotr Zielinski ha rifiutato l'Arabia ed è rimasto a Napoli, ma non c'è ancora accordo per il rinnovo di contratto come scrive La Gazzetta dello Sport: "Al momento non risultano nemmeno in programma degli incontri per mettere tutto nero su bianco. E a questo punto esiste una scadenza anche più preoccupante rispetto a quella del contratto in sé, perché dal 1° febbraio sarà libero di accordarsi con un’altra squadra per l’annata successiva".

Il quotidiano parla della possibilità Lazio per il prossimo anno: "I biancocelesti gli avrebbero garantito di mantenere lo stesso ingaggio per i prossimi tre anni. Zielinski inoltre ritroverebbe un allenatore che conosce bene e che lo stima, come Sarri".