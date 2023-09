Gazzetta - Zielinski, riparte trattativa per il rinnovo: il polacco ha già fatto una mossa

Il dialogo tra le parti, tra Zielinski e il Napoli, in chiave rinnovo, sta per essere riallacciato dove si era interrotto

Il dialogo tra le parti, tra Zielinski e il Napoli, in chiave rinnovo, sta per essere riallacciato dove si era interrotto. De Laurentiis gli ha proposto durata analoga ma con stipendio ribassato a 2,5 milioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Piotr adesso sta valutando con attenzione anche la possibilità di guadagnare meno pur di rimanere al centro di un progetto che lo vede protagonista e in una città che la sua famiglia ha dimostrato di gradire.

Certo gli affari si fanno in due, ma sul tavolo peserà il fatto che in futuro potrebbe non essere più necessario presentare una proposta a Castel Volturno. Se non sarà formalizzato un rinnovo di contratto, il calciatore sarà infatti libero di accordarsi con un’altra società dal 1° febbraio.