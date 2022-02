Gazzettta - Koulibaly simbolo del futuro: candidato senza rivali per la fascia di Insigne

Il Comandante ha ripreso la guida della difesa del Napoli. Si parla di Kalidou Koulibaly sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, col difensore sempre più simbolo di questo Napoli: "Sabato, nel big match contro l’Inter, Kalidou Koulibaly ha ritrovato il suo posto da titolare dopo due mesi tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. Il boato del Maradona appena è riapparso in campo ha suggellato ancora una volta il feeling di Napoli con il 30enne senegalese. Il trionfo con la nazionale dell’altra domenica è stato vissuto nell’ambiente azzurro come un traguardo conquistato insieme.

Koulibaly è sempre più un simbolo del Napoli di Spalletti. Il candidato non solo più accreditato ma ormai anche senza concorrenti per avere la fascia di capitano dopo la partenza di Lorenzo Insigne per il Canada.