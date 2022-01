Il Mattino - ADL chiaro con Insigne: 3,5mln offerti è (per tutti) il nuovo tetto massimo

Lorenzo Insigne non ha voluto scendere a patti con De Laurentiis, scrive Il Mattino sottolineando che il capitano ha scelto di non diventare l'ultima bandiera del Napoli dando l'esempio e riducendosi lo stipendio in tempi di pandemia: "Più di 3,5 milioni di euro che rappresentano il nuovo tetto massimo degli ingaggi del club azzurro, il presidente non poteva e non voleva mettere sul piatto. Il Napoli deve riposizionarsi alla luce dei fatturati. Ed è un messaggio anche per i rinnovi che verranno", per non spingersi più oltre gli 80mln di monte ingaggi a stagione.