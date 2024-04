Il Mattino - ADL ha chiesto a Calzona di restare con un ruolo diverso: i dettagli

C'è stato un contratto con la federazione slovacca che dà a Calzona un ingaggio da quasi 500mila euro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Francesco Calzona di restare in panchina, ma con un nuovo incarico, ossia da collaboratore del prossimo allenatore. Il tecnico ci sta riflettendo anche se non fa i salti di gioia, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, sul fatto di non essere il primo allenatore.

C'è stato un contratto con la federazione slovacca che dà a Calzona un ingaggio da quasi 500mila euro. Come si apprende dal quotidiano, Calzona è molto tentato e riflette sulla proposta fatta dal presidente. Vedremo se accetterà oppure no di restare nello staff tecnico del prossimo allenatore del Napoli.