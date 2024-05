Il Mattino - ADL ha incontrato una delegazione saudita: il motivo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato gli sceicchi dell'Arabia Saudita. A darne notizia Il Mattino ogi in edicola.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato gli sceicchi dell'Arabia Saudita. A darne notizia il quotidiano Il Mattino oggi in edicola.

Il patron li avrebbe incontrato in un hotel del lungomare, si legge, ma non per cedere il club, che non è in vendita a nessun prezzo, ma solo per parlare di possibili investimenti futuri e partnership commerciali che potrebbero coinvolgere anche la città. Gli arabi sono interessati a Napoli intesa come città con tutte le sue attrazioni e tra queste, oltre al cinema e allo stadio Maradona, anche il calcio Napoli. Per questo l'incontro con Adl.