Il Mattino - ADL non aspetta più: pronto blitz a Londra per chiudere Lukaku

Il Napoli non vuole più aspettare che si sblocchi l'affare Osimhen e procede spedito per la sua strada. Questo vuol dire che è pronto una missione lampo a Londra per chiudere col Chelsea l'acquisto di Romelu Lukaku. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Conte aspetta la tanto desiderata punta e non può più aspettare dato che sabato già si comincia e nel prossimo weekend invece inizierà già il campionato.