Il Mattino - ADL sa che Conte può essere pericoloso e lo accontenta: obiettivo tornare nelle coppe

vedi letture

Antonio Conte non vuole essere solo nella sua visione della stagione, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino analizzando l'uscita pubblica di Aurelio De Laurentiis che si accoda al tecnico sul profilo basso da mantenere sugli obiettivi stagionali: "Conte non vuole che si pensi che sia una prospettiva “al ribasso” o che sia lui a mettere le mani avanti e pretende, dunque, che sia il club a uscire allo scoperto e a tradurre certi equivoci, spiegando che l’obiettivo, per essere felici e contenti a maggio, è tornare in Europa, anche solo l’Europa League.

Dunque De Laurentiis, che sa che Conte può essere adorabile ma anche assai pericoloso come un mamba nero, si precipita a farlo contento. Ancora una volta. E lo fa a poche ore dalla supersfida con l’Inter che il presidente del Napoli sa essere assai delicata per quello che, dopo, può portare in dote. In un senso e un altro. E lo fa senza neppure dirgli nulla. Sorprendendolo: 'Parlare di scudetto è errore ingannevole', scrive il patron. D’altronde, è stato lui a coniare il termine “ricostruzione” questa estate («Però, credetemi, non la voglio usare più», sospira Conte)".