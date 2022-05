Il Mattino - Bernardeschi pronto a dire sì al Napoli: questa la cifra che serve per convincerlo

Perché l'interesse del Napoli per il 2Benne della Juventus non è mai stato un mistero, anzi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una cosa è certa: se gli azzurri dovessero proporre sul piatto una cifra importante (3 milioni di euro), non ci sarebbero problemi per sedersi a un tavolo e mettere tutto nero su bianco . Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino su Federico Bernardeschi e sulla possibilità che l'ex Juve vesta la maglia del Napoli nella prossima stagione.

"La disponibilità del giocatore è la vera novità rispetto al passato. Perché l'interesse del Napoli per il 2Benne della Juventus non è mai stato un mistero, anzi. E allora adesso è tempo di provare a stringere: i tempi e l'accordo. Anche per evitare che nella trattativa si possano inserire altri club ingolositi dalla possibilità di prenderlo senza dover pagare un solo euro per il prezzo del cartellino. Non è detto, però, che la trattativa si possa chiudere subito. E per questo il Napoli si guarda attorno e valuta alternative valide qualora non dovesse andare in porto l'operazione Bernardeschi".