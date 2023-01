Il Mattino - Caso Osimhen, procura chiede 6 mesi per indagare: c'è una differenza col caso Juve

La procura ha chiesto altri sei mesi di lavoro sul caso Osimhen: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna de Il Mattino

© foto di www.imagephotoagency.it

La procura ha chiesto altri sei mesi di lavoro sul caso Osimhen: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano spiega come sia stato notificato di recente a tutti i protagonisti di questa storia un avviso di proroga delle indagini, per mettere a fuoco una serie di aspetti legati al contratto di Victor Osimhen, ma anche di altri ex giocatori transitati a Napoli.