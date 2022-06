Il Mattino conferma i 4mln di Mertens e svela i dettagli: “Chiede 2,4mln più 1,6 alla firma, 800mila di commissioni e bonus!"

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio in taglio alto alle maniere sul mercato del Napoli:

Il Napoli non pensa più al rinnovo di Dries Mertens dopo le richieste contenute nella mail inviata dai legali della Stirr Association sabato nel primo pomeriggio. E quest'oggi il quotidiano Il Mattino fornisce i dettagli della richiesta, confermando che si tratta di 4mln di euro, ed aggiungendo che c'è anche l'indicazione del giorno e dell'ora in cui Mertens e i suoi legali si aspettano una risposta: "le ore 18 di domani"

La richiesta di 4mln di euro è così suddivisa: "2,4mln di euro d'ingaggio più 1,6mln di euro al momento della firma, oltre ad una commissione del 10% sul totale lordo, ovvero altri 800mila euro. Nella mail è compreso anche il premio per lo scudetto che ha quantificato in 200mila euro. E colpiscono anche i bonus per la conquista della Champions (300mila) e quella per il trionfo in Europa League (150mila). Ovviamente sotto la voce scoring e assist c'è l'insieme dei bonus per i gol e i passaggi vincenti (75mila se arriva a quota 10 e così via)".

Probabilmente, aggiunge il quotidiano, "ha compreso che per il Napoli non aveva un ruolo centrale e ha deciso di sparare una cifra alta proprio per girare pagina. Magari, non gli sono neppure piaciuti i discorsi di De Laurentiis, la sua politica di taglio dei costi, la necessità di doversi decurtare il proprio stipendio".