Il Mattino - Conte ha già firmato: ADL vuole cerimonia pubblica in location di prestigio

Dopo quasi dieci mesi di corteggiamento, Antonio Conte diventa l'allenatore del Napoli per la prossima stagione.

Antonio Conte ha firmato ed ora Aurelio De Laurentiis sogna una cerimonia pubblica per annunciare il suo nuovo allenatore. Questo è quanto scrive Il Mattino sul nuovo tecnico, spiegando come finalmente dopo quasi dieci mesi di corteggiamento, Antonio Conte diventa l'allenatore del Napoli per la prossima stagione.

"Ora è tutto fatto, anche le firme. De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un'altra firma pubblica al contratto dei record, quello che cambia la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti, nella cerimonia ufficiale che verrà organizzata nei prossimi giorni forse a Palazzo Reale. Ma ormai la fumata è bianca. De Laurentiis è nei suoi uffici, dopo la settimana a Ibiza: l'accordo va solo annunciato. Per la presentazione bisogna attendere: va trovata una location di prestigio".