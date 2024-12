Il Mattino - Definita la prima cessione di gennaio: c'è lo zampino di Conte

Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna de Il Mattino

Il Napoli ha definito la prima cessione in vista del mercato invernale. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna de Il Mattino, che parla di un accordo ormai raggiunto tra il club azzurro e l'Empoli per la cessione in prestito di Alessio Zerbin, esterno di centrocampo richiesto dal tecnico Roberto D'Aversa. Per il quotidiano, ci sarebbe anche lo zmapino di Antonio Conte.

"Il vertice con Roberto Gemmi dell'Empoli ha dato i risultati sperati perché proprio nel primo pomeriggio è arrivato l'accordo per il prestito di Alessio Zerbin al club di D'Aversa. Ovviamente, c'è anche lo zampino di Conte che avrebbe fatto di tutto per favorire il suo amico del cuore sulla panchina empolese" si legge sul quotidiano.