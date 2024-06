Il Mattino - Di Lorenzo vuole andar via per colpa di ADL: crede ci sia lui dietro il cambio col Lecce

"Parlerò con lui, ma se lo conosco non cambia idea", dice Giuffredi nell'incontro col Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Parlerò con lui, ma se lo conosco non cambia idea", dice Giuffredi nell'incontro col Napoli. Ora, intanto, la scelta di tutti di lasciare il capitano tranquillo perché c'è l'Europeo che sta per iniziare e lui ci tiene tantissimo alla Nazionale. Sull'edizione odierna de Il Mattino, si svelano i dettagli dell'incontro avuto dall'agente di Giovanni Di Lorenzo e il Napoli nella giornata di martedì: "Giuffredi ha voluto chiarire al tecnico leccese che Giovanni non è un ribelle, non è un traditore. Piuttosto, si sente colpito alle spalle. Ha fatto l'elenco delle ferite aperte:

1. il silenzio del club dopo le insinuazioni di essersi tirato fuori dalla gara con la Fiorentina, dopo che era stato male una notte intera.

2. E quella scelta di Calzona di sostituirlo all'80' del match con il Lecce per farlo fischiare: nessuno toglie dalla testa del capitano che sia stato fatto apposta. E che sia stato De Laurentiis a volerlo.

3. E su tutto quell'indifferenza della società che lo ha considerato "cedibile" nonostante per dieci mesi sia stato l'unico a difendere le scelte del club dal resto dello spogliatoio in subbuglio, pieno zeppo di rivoltosi e di calciatori col mal di pancia'.

Ecco, si è sentito "scaricato? Una sensazione che Di Lorenzo ha anche spiegato a Conte che pochi giorni fa lo ha contattato quando era ancora a Coverciano. Ed è questo sentirsi non speciale, uguale agli altri, ha spinto Di Lorenzo a rompere. "Vuole andare via, c'è poco da fare", ha ripetuto più volte nelle due ore di faccia a faccia?