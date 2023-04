Il Mattino - Ecco data e orario definitivi: Napoli-Salernitana spostata a domenica alle 15!

Dopo le riunioni in Prefettura, è arrivato il verdetto: il match dunque è stato spostato ma non si disputerà alle 12:30 in contemporanea con Inter-Lazio

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Finalmente la decisione definitiva è arrivata, scrive Il Mattino nella sua edizione online: Napoli-Salernitana, il derby valevole per la trentaduesima giornata inizialmente programmato per sabato alle 15, slitta di un giorno e si giocherà domenica alle 15. Dopo le riunioni in Prefettura, è arrivato il verdetto: il match dunque è stato spostato ma non si disputerà alle 12:30 in contemporanea con Inter-Lazio, bensì alle 15.