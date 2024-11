Il Mattino - Galatasaray 'pazzo' di Osimhen: turchi vogliono acquistarlo a titolo definitivo

Galatasaray 'pazzo' di Osimhen: i turchi vogliono l'attaccate a titolo definitivo. Queste le novità riguardanti l'attaccante nigeriano secondo quello che riporta Il Mattino, col club turco che si sta muovendo per assicurarsi i servigi dell’attaccante. Il centravanti di proprietà del Napoli (contratto da 10 milioni a stagione fino al 2026), passato in prestito al club turco a settembre, è tornato dunque al centro delle trattative di mercato.

Il nigeriano ha detto che intende chiudere la stagione ad Istanbul (finora 4 gol e due assist in 5 match) ed il Galatasaray sta pensando anche ad un maxi investimento per ingaggiare il nigeriano a titolo definitivo a fine stagione. Pagando cioè la clausola rescissoria (che a gennaio si abbassa a 81 milioni e a giugno subisce un’ulteriore scrematura arrivando a 75) e sottoscrivendo poi un nuovo accordo con Osimhen. Inoltre, il club turco valuta anche l’ipotesi di acquisire una commissione sulla rivendita del nigeriano nel caso in cui non riesca ad andare in porto il suo ingaggio dal Napoli.