Il Mattino - Garnacho preferisce Napoli al Chelsea: oggi call decisiva! La strategia di Manna

In primo piano

Oggi alle 08:55 In primo piano

Passata l'euforia per l'esaltante vittoria contro la Juventus, il Napoli si prepara ad affrontare l'ultima settimana disponibile di questa sessione invernale di calciomercato. Resta ancora un obiettivo fondamentale da raggiungere: trovare un sostituto all'altezza di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono giorni cruciali per la trattativa legata ad Alejandro Garnacho, una pista che sembrava essersi raffreddata ma che non è ancora del tutto sfumata.

Il Chelsea continua a insistere per il giovane talento argentino, ma la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi determinante. Garnacho, infatti, avrebbe espresso il desiderio di approdare al Napoli e di vestire la maglia azzurra nello stadio Diego Armando Maradona. Il fascino del club partenopeo, unito alla possibilità di percepire uno stipendio di 4,5 milioni di euro, potrebbe spingere il calciatore a privilegiare la destinazione partenopea. Inoltre, il Manchester United potrebbe preferire cedere il giocatore all'estero piuttosto che rinforzare una diretta concorrente in Premier League.

Questa mattina il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è atteso da un'ulteriore call per valutare se il Manchester United abbia intenzione di abbassare le proprie richieste economiche, attualmente fissate a 65 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, ha già tracciato una linea precisa: il club non andrà oltre un'offerta di 50 milioni di euro, con l'aggiunta di qualche bonus. La vicenda ricorda il caso di Scott McTominay, una trattativa rimasta in bilico fino all'ultimo secondo e che potrebbe alimentare le speranze dei tifosi azzurri.