Il Mattino - Gilmour, Manna ha convinto il Brighton: già domani possibili le visite

David Neres è ad un passo dal Napoli, ma anche Billy Gilmour dopo la missione inglese del ds Manna. Il Napoli ha convinto il Brighton sulla formula del prestito con obbligo di riscatto: secondo quanto riferisce Il Mattino, salvo sorprese potrebbe essere già domani la giornata delle visite mediche a Roma. Fino a qui, tutto sembra procedere senza intoppi mentre per la pista McTominay del Manchester United per ora c'è l'apertura degli intermediari che hanno incontrato il ds azzurro ed aperto al trasferimento.

Ovviamente il tema centrale del blitz è stato Lukaku-Osimhen. La trattativa non si è raffreddata ma lo scambio non piace al nigeriano che ha un accordo con il Psg e non vuole rimangiarselo. Anzi - si legge - ha proprio puntato i piedi. L'ipotesi di lavoro è Lukaku, Casadei e 50 milioni per Osimhen. Oppure, senza Casadei, scambio e conguaglio a 70 milioni. In alternativa, 25-30 milioni solo per Big Rom. Con il nodo Osimhen che resta ancora sul groppone.