Il Mattino - Lukaku al Napoli forse già la prossima settimana: sprint per la chiusura

In attesa di definire il futuro di Osimhen, con la nuova stagione che si avvicina, il Napoli ha fretta e vuole chiudere subito per il nuovo centravanti: Romelu Lukaku. Che si allena da solo in attesa di novità non rientrando nei piani di Maresca e del suo Chelsea.

Secondo Il Mattino oggi in edicola, il bomber belga potrebbe arrivare già la prossima settimana, per poi procedere a oltranza col Psg per la cessione di Osimhen. Il Chelsea spinge per Lukaku all'Aston Villa, ma l'ex Roma vuole solo il Napoli per tornare a lavorare con Conte. Ecco perché l'affare potrebbe concludersi in tempi relativamente rapidi.