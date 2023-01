Il Mattino - Meret ha la febbre! In preallarme c'è Sirigu, si deciderà a ridosso del match

Piccolo campanello d’allarme in casa Napoli prima del match di questa sera a San Siro

Piccolo campanello d’allarme in casa Napoli. Da alcune ore, infatti, secondo quanto si legge sull'edizione online de Il Mattino, uno stato influenzale disturba Alex Meret, portiere titolare degli azzurri e potenziale titolare anche questa sera contro i nerazzurri. In preallarme c'è dunque Salvatore Sirigu, il secondo portiere fin qui mai sceso in campo.