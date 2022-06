Il Mattino - Mertens gela ADL: vuole 4mln per due anni, bonus e commissione per agenti alla firma

Clamorosa bomba de Il Mattino in prima pagina sul rinnovo di Dries Mertens.

Dries Mertens ad un passo dall'addio! La richiesta per rinnovare è fuori dai parametri del Napoli ed è un principio di addio. I dettagli anche economici li svela l'edizione odierna de Il Mattino, sottolineando come sia una richiesta fuori mercato per gli azzurri e che a queste condizioni sarà certamente addio: "E' di circa 4mln all'anno la richiesta per restare al Napoli per altri due anni. Netti. Una proposta-choc. Un segnale di rottura. E in più una serie di prebende e di bonus (dai gol agli assist, dai premi per i piazzamenti a quelli per la vittoria dello scudetto o delle varie coppe) e una commissione di centinaia di migliaia di euro per l'agenzia di Bruxelles al momento della firma".