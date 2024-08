Il Mattino - Nessun intoppo per Gilmour: affare fatto, cifre e dettagli

Da qui al 30 agosto la squadra va implementata, come ha fatto capire chiaramente Antonio Conte in conferenza stampa. E sicuramente a centrocampo arriverà un rinforzo per l'allenatore salentino. Tutti gli indizi portano a dire che il prossimo colpo sarà Billy Gilmour, per il quale c'è un affare già impostato con il Brighton.

A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta anche del viaggio di Giovanni Manna a Londra per definire anche quest'operazione. Il direttore sportivo azzurro ha fatto passi in avanti e l'operazione dovrebbe chiudersi per 15 milioni di euro, 12 più 3, e un quinquennale da 2 milioni a stagione per lo scozzese. In attesa di Lukaku, dall'Inghilterra arriva Gilmour.