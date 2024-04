Il Mattino - Offerta faraonica a Conte, spunta anche una clausola: cifre e dettagli

Nella proposta al tecnico salentino, infatti, ci sarebbe anche una clausola in favore di quest'ultimo.

C'è Antonio Conte in pole position per la panchina del Napoli. Stando a quanto raccontato da Il Mattino, l'offerta avanzata da Aurelio De Laurentiis è di quelle irrinunciabili. Il quotidiano scrive che il presidente azzurro è pronto a mettere sul piatto 8 milioni (bonus compresi) a stagione per tre anni, per un'operazione da quasi 50 milioni lordi. Più carta bianca sul mercato.

E non è tutto qui. Il giornale sottolinea anche una novità importante: l'inserimento di una clausola. Nella proposta al tecnico salentino, infatti, ci sarebbe anche una clausola in favore di quest'ultimo, grazie alla quale Conte potrebbe risolvere il suo contratto col Napoli senza il pagamento di alcuna penale. Anche questo può essere un fattore determinante.