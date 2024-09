Il Mattino - Rinnovo Kvaratskhelia, non c'è ancora accordo: ballano ben 3mln a stagione!

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:10 In primo piano

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe rinnovare il contratto nelle prossime settimane, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Anche se la fumata bianca sembra destinata ad arrivare, al momento i conti ancora non tornano. Per il momento però la forbice è ancora troppo larga, secondo quanto riferito da Il Mattino.

Il Napoli ha offerto il rinnovo fino al 2029 a Kvaratskhelia a 5 milioni di euro di stipendio l'anno, ma il manager del giocatore, Mamuka Jugeli, chiede di più: una cifra intorno agli 8 milioni a stagione e intanto riflette.

Un'arma a doppio taglio questa situazione, ma il tira e molla non conviene a nessuno ed è per questo che si prospetta un lieto fine imminente tra il Napoli e Kvaratskhelia. Magari con un sacrificio da una parte e dall'altra e l'inserimento di una clausola rescissoria che possa far felici tutti.