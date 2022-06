Il Mattino - Spunta Correa per sostituire Mertens! Contatti con l'Inter, si lavora su cifre

Nome nuovo per l'attacco ora che Dries Mertens sembra davvero lontano. Il Napoli è interessato a Carlos Joaquin Correa dell'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo per l'attacco ora che Dries Mertens sembra davvero lontano. Il Napoli è interessato a Carlos Joaquin Correa dell'Inter. Il nodo principale è chiaramente quello economico. Perché il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione napoletana. Il prezzo, però, è di circa 30 milioni, ovvero quelli che l'Inter ha speso da qualche settimana per il riscatto del giocatore dalla Lazio. L'intesa potrebbe trovarsi attorno ai 25, che andrebbero poi ad aggiungersi ai 3 da versare nelle casse del giocatore per l'ingaggio. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.