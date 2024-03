Il Mattino - Stadio a Bagnoli, ADL in pressing sul Ministro Fitto: presto il progetto

Aurelio De Laurentiis continua ad insistere sul progetto di lasciare il Maradona per costruire uno stadio da 60mila posti a Bagnoli nel Parco urbano

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis continua ad insistere sul progetto di lasciare il Maradona per costruire uno stadio da 60mila posti a Bagnoli nel Parco urbano. Il quotidiano Il Mattino racconta di una telefonata al sindaco Gaetano Manfredi - che è commissario di governo per Bagnoli - per un incontro per discutere dello stadio, ma al tavolo dovrà esserci anche l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella.

L'incontro non è stato ancora fissato anche perché ADL spinge per un incontro anche col Ministro per il sud Raffaele Fitto che su Bagnoli è tenuto a dire l’ultima parola. Da Palazzo Chigi fanno sapere - si legge - che di questo incontro per ora non hanno traccia, ma il pressing sul Governo è chiaro perché serve una copertura politica per attivare l’iter dello stadio a Bagnoli. Il prerequisito è un progetto corredato da uno studio di fattibilità tecnica e finanziaria ed è già affidato all'architetto Zavanella.