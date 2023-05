Il Mattino - Udinese-Napoli, data e orario confermati! La squadra rientrerà a Capodichino il giorno dopo

Udinese-Napoli non cambia data né orario. Come riportato da Il Mattino, la Lega ha confermato che si terrà giovedì sera alle 20.45

TuttoNapoli.net

Udinese-Napoli non cambia data né orario. Come riportato da Il Mattino, la Lega ha confermato che si terrà giovedì sera alle 20.45, dopo un consulto con i due club. L'edizione online del quotidiano scrive anche che probabilmente la squadra rientrerà a Napoli in aereo il giorno dopo. Questo è quanto si legge:

"Domani in prefettura verrà definito il piano di sicurezza dei prossimi giorni. Ma per motivi di ordine pubblico l'aereo del Napoli tornerà solo venerdi mattina e non nella notte subito dopo il match. Questo per evitare che Capodichino resti paralizzato nella notte".