Il Mattino - United piomba su Osimhen, messo sul piatto Zirkzee: la possibile offerta al Napoli

Non è facile trovare un club che si accolli lo stipendio da 12 milioni netti del giocatore, ma una possibile opzione si sta materializzando.

Molto del mercato in entrata del Napoli, che deve fare i conti con qualche infortunio di troppo, passa dalla cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, ha una clausola rescissoria da 75 milioni che già a gennaio può essere esercitata. Non è facile trovare un club che si accolli lo stipendio da 12 milioni netti del giocatore, ma una possibile opzione si sta materializzando.

Si tratta del Manchester United che, stando a quello che riporta Il Mattino, è pronto a mettere sul piatto un esubero da 40 milioni, ovvero Joshua Zirkzee. Tale pista però sembra essere abbastanza fredda: almeno per gennaio, visto che l'idea è di tenere Raspadori nel ruolo di alternativa a McTominay e di intervenire più che altro sul reparto arretrato.

Per l'attacco, eventualmente, le operazioni sono più in prospettiva futura. Piace infatti Francesco Pio Esposito, attaccante 19enne in forza allo spezia ma di proprietà dell'Inter. Il giovane piace anche in Premier e Marotta non pare intenzionato a privarsene.