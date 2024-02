Il Roma - Meret verso l'addio: il Napoli ha scelto il portiere del futuro

Il mercato di gennaio finisce oggi, ma il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, quando Elia Caprile rientrerà dal prestito all’Empoli

Il mercato di gennaio finisce oggi, ma il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, quando Elia Caprile rientrerà dal prestito all’Empoli. Il presidente De Laurentiis punta molto sull’ex Bari, e non a caso sembra destinato all’addio Alex Meret. Il portiere, attualmente infortunato, è in scadenza a giugno ma c’è una clausola in mano alla società per il rinnovo di un altro anno.

Tuttavia, come riporta il quotidiano Il Roma, la volontà di puntare su Caprile, eventualmente da mettere in concorrenza con un altro portiere, potrebbe portare Meret all’addio. Il friulano vuole il posto da titolare, che il Napoli non gli assicurerebbe. Ad oggi sembra probabile una cessione di Meret, dopo il rinnovo automatico, a una cifra ancora da individuare. Con Caprile potrebbe esserci ancora Gollini: si stanno valutando con attenzione le sue prestazioni, che fino ad ora sono positive. È in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, una cifra che potrebbe indurre il Napoli a procedere con l’acquisto definitivo, a patto che Gollini non abbia pretese per il posto da titolare.