Il Roma - Osimhen non firma: è tentato dall'idea di lasciare a giugno ad un anno dalla scadenza

Evitata la cessione in Arabia, De Laurentiis starebbe aspettando la riposta a un maxi-ingaggio da 11 milioni a stagione per Osimhen, ma con clausola di 150 milioni. L’accordo sarebbe per un prolungamento biennale. Osimhen sta riflettendo: a quanto pare la tentazione di potersi liberare tra un anno, con un solo anno di contratto e a cifre molto più basse, lo tenta non poco. Così tanto da arrivare a non firmare il contratto. Sembra difficile, ma per ora tutto tace. De Laurentiis aspetta: oggi finisce il mercato in Arabia e probabilmente Osimhen si farà sentire tramite il suo agente.

Se non arriverà il rinnovo, il Napoli si risparmierà un enorme aumento di stipendio e avrà il calciatore a disposizione per un'altra stagione. Ma chiaramente si preparerà anche a cederlo la prossima estate. Non ci sono più dettagli da limare, ormai da tempo. I rapporti sono sereni e il presidente non ha dato alcun limite di tempo per dare una risposta. Victor resta volentieri, come lui stesso ha fatto capire. A quanto pare, se De Laurentiis non si fosse fermamente opposto, già questa estate il nigeriano sarebbe potuto andare in Arabia, quindi gran parte del lavoro è ormai stato completato.