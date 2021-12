Il Roma - Rilancio monstre di Toronto: offerta complessiva (con bonus) da 15,5 a stagione

Insigne, il Toronto rilancia: offerti 11 milioni a stagione più un bonus di 4,5 all’anno. Questo il titolo de 'Il Roma' sulla questione che riguarda il futuro del capitano del Napoli: "Proposta irrinunciabile per Lorenzo che nel contratto avrà anche dei premi (riguardanti presenze, gol e obiettivi), l’auto e una villa.

All in. Il Toronto, pur di convincere Lorenzo Insigne ad andare a giocare nel campionato americano, ha deciso di mettere tutti i soldi nel piatto. Non c’è verso di far tornare sui propri passi il club canadese. Che rispetto alla proposta dell’altro ieri ha rilanciato ancora. Lunedì erano ben nove e mezzo i milioni a stagione per cinque anni. Adesso ne sono stati aggiunti 1,5 in più (totale 11) e mezzo più di 4,5 di bonus al’anno (legato ai gol, alle vittorie e agli obiettivi). Nel contratto, sono inserite anche l’auto e anche una villa. Meglio di così davvero non si può" scrive il quotidiano che spiega che non è prevista una partenza imminente ma solo al termine del torneo in corso.