Kiss Kiss: "ADL pensa a Pioli per la panchina del Napoli"

Nome nuovo per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nome nuovo per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra starebbe pensando a Stefano Pioli.

La prima scelta resta, oltre ad Antonio Conte, su cui c'è anche la Roma, l'emergente Roberto De Zerbi, con cui De Laurentiis si sente spesso, ma l'ex Sassuolo sta bene al Brighton e quindi vuole restare in Premier. Per questo avanza l'idea Pioli, che lascerà Milano, come erede di Mazzarri per il prossimo anno.