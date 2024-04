Kiss Kiss - Conte-Napoli, giorni decisivi. Il tecnico ha fatto un discorso a staff e famiglia

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal: “Conte? Sono giorni importantissimi, forse decisivi. L’allenatore ha chiesto a tutti i componenti del suo staff, alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti la massima riservatezza sul suo futuro. Se Conte non dovesse accettare l’offerta del Napoli non ci sarà un piano B, ma un piano C: Ciccio Calzona”.