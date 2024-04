Kiss Kiss - Inter, assalto a Di Lorenzo: Marotta si è già mosso con l'agente

Vera e propria indiscrezione di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore Valter De Maggio, infatti, ha fatto sapere che l'Inter ci prova

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vera e propria indiscrezione di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli. Non solo Zielinski, che si trasferirà a zero a Milano in estate alla corte di Inzaghi.

Il direttore Valter De Maggio, infatti, nel corso di Radio Goal, ha fatto sapere che l'Inter lavora per l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo nella prossima estate. "Ho una notizia. Molti sono rimasti sorpresi del fatto che si discuta di un'eventuale partenza di Di Lorenzo. Il collega del Mattino ipotizza che ci siano su di lui due club inglesi ed io ve lo confermo. La società, alla luce di questa stagione, farà delle valutazioni, ma anche i calciatori le faranno. Zielinski potrebbe non essere l'unico calciatore che andrà all'Inter, ma l'Inter vuole a tutti i costi anche Di Lorenzo. Marotta s'è già mosso con l'entourage del calciatore" le parole del giornalista.