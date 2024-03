KK - Conte in pole: ha ottimo rapporto con ADL e gli piace il club. Farioli prima alternativa, poi altri tre

Aurelio De Laurentiis si è messo già al lavoro per programmare la prossima stagione e la prima cosa che dovrà fare è decidere a chi affidare la panchina

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Aurelio De Laurentiis si è messo già al lavoro per programmare la prossima stagione e la prima cosa che dovrà fare è decidere a chi affidare la panchina. Francesco Calzona e la sua eventuale conferma dipenderebbero chiaramente dai risultati di quest'anno, ma è un'ipotesi che resta a galla, come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli.

Il sogno resta Antonio Conte, con cui c'è un rapporto splendido. Il tecnico salentino potrebbe essere stuzzicato dalla piazza anche dal punto di vista emozionale, vuole proprio una piazza passionale. E poi c'è un'altra cosa: Conte cerca una società snella, con pochi interlocutori, proprio com'è il Napoli.

In risalita - riferisce ancora l'emittente radiofonica - le quotazioni di Francesco Farioli, a maggior ragione se Conte non accetta. Poi c'è l'ipotesi conferma Calzona. Inoltre, ci sono ancora delle valutazioni in corso su Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.