KK - Il Napoli vuole chiudere subito per Ounahi! C'è già l'ok del calciatore, i dettagli

Azzedine Ounahi, classe 2000, centrocampista, in mostra all'ultimo Mondiale, è un obiettivo concreto del Napoli. Ne ha parlato anche Valter De Maggio in apertura a Kiss Kiss Napoli. Il club azzurro a quanto pare sta provando a chiudere per il marocchino, sul quale ci sono quattro club, ma lui vuole solo il Napoli. La società di De Laurentiis potrebbe acquistarlo subito per poi farlo arrivare la prossima estate lasciandolo per sei mesi all'Angers.