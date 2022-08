KK - Kepa-Napoli, giovedì possibili visite: sabato può arrivare a Castel di Sangro, i dettagli

TuttoNapoli.net

Sono 48 ore che il Napoli lavora con il rappresentante di Kepa sulla formula che dovrà accontentare tutte le parti. Il Napoli si sta tutelando sulla formula per non restare con un pugno di mosche in mano, se il portiere dovesse fare una super stagione. Non ci sono intoppi, la volontà del giocatore farà la differenza, è ben felice di iniziare un’avventura in Serie A all’ombra del Vesuvio. Domani Kepa potrebbe essere a Roma per la definizione della trattativa, giovedì potrebbe sostenere le visite mediche, l’intenzione del Napoli sarebbe quella di portare il portiere sabato a Castel di Sangro. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.