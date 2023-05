KK - Non solo Scalvini: al Napoli piace anche Lookman, le ultime

Tempo di mercato anche se il campionato non si è ancora concluso. Il Napoli volge lo sguardo all'Atalanta

Tempo di mercato anche se il campionato non si è ancora concluso. Il Napoli volge lo sguardo all'Atalanta dove ci sono tanti talenti interessanti. Il club di De Laurentiis è interessato a Scalvini ma, come riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, piace anche l'esterno Lookman, soprattutto nell'ottica dell'addio di Lozano. Sempre in attacco viene monitorato Højlund.