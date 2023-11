KK - Scelta netta di ADL: Garcia non traballa, si andrà avanti con lui

Intanto il presidente azzurro è ritornato a Castel Volturno in pianta stabile per restare vicino alla squadra e ovviamente all'allenatore

Nell'ambiente c'è ancora grande pessimismo attorno alla figura di Rudi Garcia, ma stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli l'allenatore francese non rischierebbe più l'addio anticipato. L'emittente fa sapere che Aurelio De Laurentiis ha fatto una scelta netta, pertanto si andrà avanti con l'ex Roma.

