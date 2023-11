KK - Tudor vuole Napoli ed è vicino: ADL pronto ad accontentarlo, i dettagli

Tutto lascia presagire che il prossimo allenatore del Napoli sarà Igor Tudor.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto lascia presagire che il prossimo allenatore del Napoli sarà Igor Tudor. Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il tecnico creato sembrerebbe deciso ad accettare la destinazione azzurra. Il nodo è legato al contratto, perché l'ex Udinese e Verona non accetterebbe un semestrale.

Il presidente Aurelio De Laurentiis - prosegue l'emittente - pare disposto a fare un passo verso Tudor, proponendo un contratto che vada oltre la stagione in corso, probabilmente fino al 2025 con una clausola in favore della società per il terzo anno.