KKN - Conte non ha ancora deciso il futuro: ha ottimo rapporto con ADL e reputa Napoli affascinante, la situazione

TuttoNapoli.net © foto di © DANIELE MASCOLO Antonio Conte non vuole prendere una squadra in corsa ma in estate tutto può cambiare. Il tecnico salentino non ha ancora scelto cosa fare in futuro, ma stima e ama Napoli e i napoletani ed è convinto del progetto azzurro, a patto che le cose si facciano in un certo modo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli. L’emittente radiofonica fa sapere che Conte vuole scegliere con calma la sua prossima squadra. Se non gli arrivasse nessuna proposta che lo convinca a livello emozionale, potrebbe anche decidere di star fermo. Nel contempo Napoli sarebbe una sfida affascinante. Ha un rapporto molto stretto con De Laurentiis e l’ipotesi di fare tutto senza figure intermedie, solo lui e il patron, gli piacerebbe molto. Non si tratta, insomma, né di una chiusura e né di un’apertura.