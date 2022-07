KKN - Dybala non è più solo una suggestione: tre cessioni possono rendere sostenibile l’affare

"Con le uscite di Petagna, Ounas e Politano si potrebbero creare le condizioni per l’affare dal punto di vista della sostenibilità economica”.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Dybala non è più solo una suggestione. C’è qualcosa di concreto, il Napoli sta alla finestra e osserva cosa accade. Inter, Milan, Roma e Napoli sono su di lui. Il calciatore quando poteva stringere con l’Inter si è reso conto che pero’ lì ci sono Lautaro e Lukaku. Questa doppia ipotesi lo porta ad una riflessione. Per di più quando gli parlano della Roma, per quanto affascinato, ci sono due condizioni che lo stanno spingendo verso Napoli: la Champions League e una città che lo accoglierebbe come un re e con uno stadio che porta il nome del giocatore più importante di tutti i tempi. Con le uscite di Petagna, Ounas e Politano si potrebbero creare le condizioni per l’affare dal punto di vista della sostenibilità economica”.