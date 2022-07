KKN - Il Napoli ha offerto quinquennale da 6mln a Koulibaly: no secco di Ramadani

Il Napoli vuole fare un sacrificio per lui e ha offerto un quinquennale da 6 milioni all’anno.

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora tutto da chiarire. Le voci di mercato si infittiscono giorno dopo giorno visto il contratto in scadenza tra un anno. Sul giocatore c’è il pressing della Juventus, ma come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, Koulibaly non andrebbe ai bianconeri e ha ribadito il no. Il Napoli vuole fare un sacrificio per lui e ha offerto un quinquennale da 6 milioni all’anno. Proposta, questa, rispedita al mittente da Fali Ramadani, agente di Koulibaly. Il procuratore ha ribadito la volontà di non voler rinnovare il contratto con il Napoli. Chelsea e Bayern Monaco le altre due squadre interessate a Koulibaly.