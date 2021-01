KKN - Pessimismo per Osimhen: ha ancora problemi e per il rientro potrebbe volerci qualche mese

Non arrivano belle notizie sul fronte Victor Osimhen in casa Napoli. Fermo dal 13 novembre scorso a causa di un infortunio alla spalla, che ha avuto conseguenze poi anche sul braccio, l'attaccante nigeriano non rientrerà a breve. Il giocatore ha avuto alcuni problemi post-infortunio e soprattutto dopo le terapie e in questo momento continua ad avvertire un forte fastidio. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

TEMPI DI RECUPERO - Ma allora quando rientrerà Osimhen? Al di là del fatto che dovrà prima guarire dal Covid-19, la cui positività è stata riscontrata a Capodanno, non ci sono news confortanti sul fronte rientro. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma la radio ufficiale riferisce che potrebbe volerci ancora qualche mese.