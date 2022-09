Marca in apertura: "CR7 al Napoli è ancora possibile! Ipotesi prestito secco, Mendes lavora per chiudere"

"Il Napoli è l'ultima pallottola di Ronaldo" scrive il quotidiano Marca, portale spagnolo, in primo piano, spiegando che non è affatto tramontata la pista

"Il Napoli è l'ultima pallottola di Ronaldo" scrive il quotidiano Marca, portale spagnolo, in primo piano, spiegando che non è affatto tramontata la pista azzurra per l'asso portoghese per cui gli azzurri rappresentano l'ultima chance per giocare ancora la Champions League. Il Napoli resta una possibilità concreta per Ronaldo, con Mendes che sta lavorando. Si parla di prestito secco per una stagione, Osimhen non rientrerà nell'affare. Anche se il mercato sta per chiudere, la soluzione prospettava non è da definire ormai sfumata perché, scrive il quotidiano, "quando ci sono di mezzo Mendes e Ronaldo tutto diventa possibile".