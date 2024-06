Mediaset - Morata può tornare in Italia e anche il Napoli ci pensa: è un'idea per l'attacco

Alvaro Morata può lasciare l'Atletico Madrid. Come rivelato da Sportmediaset, Juventus, Roma, Inter e Napoli sono i club della Serie A che ci pensano

Alvaro Morata può lasciare l'Atletico Madrid. Come rivelato da Sportmediaset, Juventus, Roma, Inter e Napoli sono i club della Serie A che hanno tentato di portarlo in Italia un anno fa e quelle piste restano ancora calde.

Come detto, club come Napoli e Inter terranno sott'occhio la situazione: gli azzurri di Conte con il probabile addio di Osimhen sono a caccia di un attaccante di peso, Lukaku e Dovbyk restano le prime scelte ma quella dello spagnolo, anni 31, resta una valida alternativa. L’Inter resta in agguato, con la partenza di Arnautovic potrebbe prendere in considerazione il giocatore spagnolo che costa meno di Gumundsson. Tutto però è rimandato a dopo l'Europeo.