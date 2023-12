Mediaset - Palladino in pole per la panchina: per ADL è l'identikit perfetto

Il tecnico del Monza, si legge su Sportmediaset, corrisponde perfettamente all'identikit del profilo cercato dal patron per il nuovo allenatore

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino è uno dei preferiti di De Laurentiis per la prossima stagione. Il tecnico del Monza, si legge su Sportmediaset, corrisponde perfettamente all'identikit del profilo cercato dal patron per il nuovo allenatore: giovane, innovativo, moderno, in rampa di lancio e capace di aprire un ciclo.

Lo stesso di Thiago Motta, non a caso cercato la scorsa estate dai partenopei prima dell'affondo su Rudi Garcia. A giugno AdL avrà davanti il medesimo quesito, e i due sono dei nomi validissimi. Senza dimenticare Vincenzo Italiano e Francesco Farioli.